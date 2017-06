3 hónapot kell tanulni egy programozói állásért

A vállalatok így gyorsabban kapnak utánpótlást, a munkavállalók pedig pár hónap alatt új karriert kezdhetnek. A rövid idejű, intenzív képzések már Magyarországon is bizonyították életképességüket.



Az informatikushiány világszerte óriási problémát jelent, azonban az úgynevezett „coding bootcampek", vagyis rövid idejű, intenzív programozó képzések valamelyest enyhíthetnek a problémán. Az első ilyen tanfolyamok az Egyesült Államokban indultak, 2013-ban még alig haladta meg a hallgatóik száma akétezret. 2016-ban viszont már csaknem 18 ezren vettek részt az átlagosan 3 hónapig tartó képzéseken a Kanadára is kiterjedő Coding Bootcamp Market Sizing Report szerint.



„Manapság nagyon sok olyan programozóra van szükség, akik rutinfeladatokat oldanak meg, ezt pedig egy 3 hónapos tanfolyam alatt be lehet gyakorolni" – magyarázza Filep Szabolcs, a PROGmasters egyik alapítója és mentora. Állítását egy amerikai felmérés is alátámasztja, amely az állásinterjúkon megszokott tesztfeladatokkal vizsgálta a felsőoktatásban diplomát szerző és az intenzív tanfolyamról kikerülő jelöltek felkészültségét. Az eredmények alapján a felsőoktatási hallgatók jobbak voltak az algoritmizálásban és rendszerismeretben – azokon a területeken, ahol több elméleti háttérre volt szükség. A gyakorlati programozás és a webes rendszerek területén azonban az intenzív tanfolyamok hallgatói teljesítettek jobban, mivel több tapasztalattal rendelkeztek.



A jobb jövőért tanulnak programozni



„Aki intenzív képzésre jelentkezik, az jellemzően dolgozott már valamilyen munkakörben, és nincs lehetősége évekre visszaülni az iskolapadba. Ugyanakkor hajlandó keményen tanulni egy jobb jövőért" – mondta Filep Szabolcs. A PROGmasters alapítója szerint ez nem feltétlenül több fizetést jelent, korábbiképzésük részvevői között volt például kutató biológus és vállalkozó, most pedig tőzsdei elemző és négy nyelven beszélő HR-es tanul náluk programozni.



Bodansky Ádám pultosként, felszolgálóként és üzletvezetőként dolgozott, mielőtt jelentkezett a PROGmasters képzésére. „Áprilisban végeztem, azonnal kaptam állást junior szoftverfejlesztőként. Most közel ugyanannyit keresek, mint a tanfolyam előtt, de feleannyi munkaórával – és rendezett jogi helyzetben. Programozóként ráadásul nyitott a lehetőség a folyamatos fejlődésre és az előrelépésre" – mesélte azzal kapcsolatban, hogy miért váltott karriert.