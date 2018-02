Zúzós dallamokkal készül az Open Road Fest

Az Open Road Fest közönsége idén is hamisítatlan rockkoncerteken engedheti ki a gőzt június 6. és 10. között. Színpadra lép az 50 éves Lukács Laci által vezetett Tankcsapda, az Open Road Fest szűz Leander Kills és a Sons of Anarchy sorozat német betétdalát jegyző The New Roses is. A 2018-as line-up egy igazi zenei csemegével is kiegészül, hiszen a vasparipák közé Zenevonat robog majd be az LGT sztárjaival.Hazánk legsikeresebb rock bandája, a Tankcsapda , már most egy új, a 2019-es jubileumi évet ünneplő albumon dolgozik. De természetesen ez nem állíthatja meg őket abban, hogy idén nyáron is maradandó koncertélményekkel kápráztassák el a rajongókat.

Szeretjük időnként magunkat is meglepni néhány olyan dallal vagy színpadi elemmel, amitől számunkra sem válik rutinszerűvé vagy sematikussá egy-egy Tankcsapda koncert

A debreceni fenegyerekek már hazajárnak az alsóörsi fesztiválra, de idén is készülnek néhány új, kifejezetten erre a koncertre szánt különlegességgel.– vallja Lukács Laci, aki bár idén kerek évfordulót ünnepel, a tőle megszokott lazasággal nyilatkozik koráról:

Ez másokat talán jobban érdekel, mint személy szerint engem. Az, hogy most ötven vagyok számomra csak annyi, hogy egyel több, mint amikor még "csak" negyvenkilenc voltam, és csak egyel kevesebb, mint amikor jövőre ötvenegy leszek

– mondja a rocklegenda.A Kicsi, a Nagy, az Artúr és az Indián, Annyi mindent nem szerettem még, Miénk ez a cirkusz, Nem adom fel – dalok, amelyeket mindenki ismer, és amelyek élőben is felcsendülnek majd júniusban a Balaton partján.

Számos fesztiválon léptünk már fel, de ez az első alkalom, hogy szinte csak motorosokból álló közönségnek zenélünk majd. Izgatottak vagyunk, hiszen a zenekarból senki sem motorozik. Vagyis de, Somló Tamás, de ő már az égiek között teszi ezt

A Zenevonat koncerten az LGT ikonjai, Karácsony János és Solti János, néhány fiatal tehetséggel, Heincz Gàbor Biga ès Veres Mònika Nika és az Abrakazabra zenekarral kiegészülve lépnek majd a közönsége elé.– mondta el Karácsony János.A vasparipák fesztiválján azonban nemcsak a Locomotiv legendák debütálnak majd, hiszen az egyre népszerűbb Leander Kills zenekar is most veszti el Open Road Fest szüzességet. S bár a srácok még nem igazi motoros fenegyerekek, már most arconpörgést, önfeledt jókedvet és vizes póló versennyel felérő, fülledt hangulatot ígérnek.

A külföldi fellépők sorát pedig a már korábban bejelentett Apocalyptica és Canned Heat mellett, a Sons of Anarchy című sorozat német betétdalát szerző The New Roses is erősíti.

