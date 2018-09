Zuhanás közben rakott ki két Rubik-kockát az ejtőernyős fenegyerek - videó

A szokásához hí­ven újabb lélegzetelállító felvétellel sokkol a Red Bull: ezúttal a népszerű magyar találmány, a Rubik-kocka áll a középpontban, ami közül Andy Smith kettőt is kirak szabadesés közben. A kisfilm elején kiugranak egy repülőből, aztán megkezdődik az őrület. Alig negyven másodperc, s a rekorder már túl is van a második kockán, amiket a testéhez erősített társa adagolt neki. - írja a BorsOnline – Simán bevállalnám! – vágta rá egyből a Bors kérdésére Maróti Róbert, hazai Rubik-kocka rekorder. – Egy csomó mindent kitalálnak. Van olyan versenyszám, ahol bekötött szemmel, vagy éppen lábbal kell kirakni, de olyan küzdelmet is tartanak, ahol egy levegővel minél több kockát kell kirakni a víz alatt – magyarázta a 21 éves egyetemista.A fiatal tehetség kezébe először 11 évesen került kocka, azóta pedig szinte nem múlt el napja gyakorlás nélkül. Jelenleg több tízezer kirakásnál jár, s a hazai versenyek mellett külföldön is rendszeresen megméretteti magát. Nem véletlen, hogy több rekordot is megdöntött már.