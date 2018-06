Zsidró Tamástól a munka szakította el Dobó Katát

kép: BorsOnline

Zsidró Tamás megértő férfi. Párja, Dobó Kata érdekében bármilyen kompromisszumra képes. Az első filmes rendezőként debütáló színésznő miatt még a magányos éjszakákat is elviseli. - írja a BorsOnline Több nehézség, megpróbáltatás, válás és korábbi magánéleti gondok után két éve talált egymásra Dobó Kata és Zsidró Tamás. A 44 éves színésznő és az 55 esztendôs mesterfodrász igazi álompár: látszik rajtuk, hogy megőrülnek egymásért, s ami felnőttkorban már nagyon nehéz: egymás gyermekeit is elfogadták. Katától szokatlanul már kapcsolatuk elejétől számos közös fotót osztottak meg közösségi oldalaikon a boldogságukról, önfeledt pillanataikról.De mostanában valami mintha megváltozott volna: a szerelmeseket keveset látni együtt, és a romantikus fényképek is el-elmaradoznak. A közös megjelenések hiánya persze egyből találgatásokra adott okot, pláne, amikor Kata Tamás nélkül jelent meg Liptai Claudia esküvőjén, majd pár órával az után, hogy a fodrász is befutott, a színésznő távozott.Ám mint kiderült, válságról szó sincs, inkább csak rosszindulatú pletykáról: annak, hogy a mesterfodrász és színésznő szerelme mostanában szinte alig találkozik, ennél sokkal prózaibb az oka. Az időhiány ver éket kapcsolatukba: az éjszakákat is szinte rendre külön töltik, hogy pihenni tudjanak.– Tény, hogy mostanában keveset tudtunk találkozni. Én egy jelentős fodrászbemutatóra készültem, 3500 ember előtt kellett szerepelnem, Kata a Kölcsönlakást forgatja, még kilenc napja van hátra – mesélte lapunknak Zsidró, aki mintha csak a centit vágná. Ez nem is csoda, rettenetesen fárasztó ez az állapot mindkettejüknek.

Sokszor előfordul, hogy hajnali 4-kor kel, forgatás után még játszik a színházban és csak 10 után ér haza. Clauék esküvőjéről pedig azért késtem, mert Prágából, egy fodrászbemutatóról jöttem haza pont aznap. Kata másnap forgatott, így ő hamar otthagyta a bulit. Ha végzett a filmjével, a Korhatáros szerelem 2--t kezdi forgatni, de az már sétagalopp lesz ehhez képest.

– mesélte lapunknak Tamás, hozzátéve: van, amikor még éjszakára sem ér haza szépséges szerelme, vagy pont akkor indul el dolgozni. Ilyenkor nem csak a nappalokat, az éjszakákat is kénytelenek külön tölteni.

Ha éjszakai jelenetek készülnek, akkor hajnalban esik csak be az ágyba. Ilyenkor általában külön töltjük az éjszakát, ő is és én is otthon alszom, hogy ne zavarjuk egymást, mert úgy nem lehet pihenni. Viszont, ha találkozunk, akár csak egy fél délutánra is, azt igyekszünk jól megélni.

– folytatta a mesterfodrász, aki elismeri: nehéz időszak ez most nekik, de tűrnek.

Zűrös most az életünk, őrültek házában élünk, de néha ilyen is egy kapcsolat. Nem visel meg, hiszen mindketten tudjuk, hogy ez csak egy átmeneti időszak. Nem csak azért vagyok Kata párja, hogy a boldog pillanatokat legyek hajlandó vele megélni, amikor nehezebb az élet, akkor is mellette vagyok.

– jelentette ki Zsidró.