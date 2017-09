Zseniális sztorikkal tér vissza a Tömény történelem a Comedy Centralra

Papp Szabi szerint Kinizsi Pál a régi idők Batmanje.

Rosszul időzített március 15-e, tálcahiányból karriert építő Kinizsi Pál - zseniális sztorikkal, Badár Sándor és Papp Szabi spicces meséivel indítja új szezonját a Tömény történelem! A Comedy Central saját gyártású produkciójának új részei péntektől láthatók a humorcsatornán. A nagyjaink hőstetteit "sajátos nézőpontból" megvilágító sorozat ezúttal is Spáh Dávid rendezésében készült, az illuminált krónikások sztorijait pedig újfent korhű jelmezekbe bújt színészek adják elő, hang nélkül, szájszinkronnal.Ki gondolná, hogy a dicső március 15-e eredetileg más napra esett volna, és egy futó tavaszi zápor miatt majdnem el is maradt? A söröktől és néhány deci keserűlikőrtől kellően ellazult Badár Sándor nem kis feladatot vállalt magára a Tömény történelem debütáló epizódjának mesélőjeként: az események "hiteles" krónikásától megtudhatjuk, hogyan vált bajtársai kegyetlen tréfájának áldozatává a forradalmat idő előtt kirobbantó Jókai Mór.A Supernem frontembere, Papp Szabi sem marad alul a képtelen elméletek gyártásában. Ő Kinizsi Pál varázslatos legendáját értelmezi át.- Bevallom őszintén, amikor először hallottam a műsorról, kicsit irigykedtem másokra, akik szerepelnek benne és vártam, hogy mikor kapok én is felkérést. A Spáh-fivérek nagyon régi barátaim, csoda, hogy rögtön igent mondtam nekik?! - árulta el az énekes, aki vodkát és sört fogyasztott, miközben elregélte a népi hős nagy tetteit. - Kinizsi Pál a régi idők Batmanje, egy igazi szuperhős, aki egy kézzel dobálta a medvéket. Persze, ki tudja, hogy a mendemondákból mi igaz? Mindenesetre próbáltam viccessé tenni a mesémet róla. A forgatáson óriásiakat röhögtünk, nagyon jó volt a hangulat. Ahogy hallom, nagyon jó lesz az új évad felhozatala, úgyhogy egy igazán szórakoztató tévéműsort kapnak a nézők!

A sörtől és vodkától mámoros állapotba került Papp Szabi értelmezésében Kinizsi, az ifjú félisten egy erdei edzőtermen gyurmázik naphosszat, és tálca híján egy malomkövön kínál vizet a szomjas Mátyás királynak. A hírnévről álmodó izmos legény karrierje ugyan megállíthatatlanul szárnyal felfelé, de vajon megéri-e mindent feláldozni a Fekete Sereg vezető pozíciójáért? Többek között ez is kiderül a Tömény történelem második évadának premierepizódjából!A Tömény történelem új évadában ismét bevállalós sztárok, többek között Fluor Tomi, Papp Szabi, Anger Zsolt, Felcser Máté, Kamarás Iván, Ganxsta Zolee néznek a pohár fenekére, hogy történelmünk eseményeit mámoros állapotban írják újra. A humoros történeteket pedig olyan színészek elevenítik meg a képernyőn, mint Gryllus Dorka, Trokán Nóra, Rezes Judit, Nyári Dia, Kamarás Iván, Árpa Attila, Anger Zsolt, vagy Gáspár Tibor.