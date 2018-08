Zombuljunk együtt a nyári szünet utolsó hétvégéjén!

Meg Donnelly

Imádok zenét hallgatni. Minden alkalommal, amikor bedugom a fülest, hogy zenét hallgassak, egy teljesen másik világba csöppenek, ahol biztonságban érezhetem magam, és ahol teljesen kikapcsolódhatok.Kislány koromban az Annie’s Playhouse névre hallgató, zenés színházi körbe jártam, New Jersey-be. Mindössze 5 éves voltam, mikor az egyik előadásunk után egy ügynökség megkereste anyukám, hogy nagyon tetszik nekik a hangom, és egyből szerződést ajánlottak. Igazándiból az éneklés nekem csak egy szabadidős tevékenységnek indult, és végül karrier lett belőle.Rengeteg zenés és táncos részt vettünk fel a forgatások alatt, melyek nagy része egy az egyben megtalálható a filmben. A táncos jelenetek alatt felcsendülő dalok roppant fülbemászóak és pörgősek. Olyan számok, amikre a mi generációnk teljesen megőrül, szerintem mindenki imádni fogja őket!A kedvencem egy szerelmes duett, a Some Day. Továbbá van még egy dal, aminek Stand a címe, és amit a karakterem Addison énekel a filmben. Iszonyatosan vicces volt mire azt a dalt rögzítettük, talán azért is áll olyan közel a szívemhez.Általában rapet hallgatok, így a szünetekben is rengeteg rap számot hallgattam olyan előadóktól, mint Tupac vagy Biggie. De a ’90-es évek alternatív zenéiért is odavagyok, így gyakran hallgatok Pearl Jam-et, Neil Young-ot vagy épp Grateful Dead-et.A film egy középsuliban játszódik, és tele van zenés és táncos jelenetekkel. Ezen kívül egy szerelmi szál is fut a történetben. Az az extra benne, hogy vannak zombik is. Azonban ezek a zombik egyáltalán nem ijesztőek. Egy biztos: ez a film egyáltalán nem félelmetes, és ha megnézed, tutira eldobod az agyad tőle!Négy hét állt rendelkezésünkre a forgatás előtt. Ennyi időnk volt a felkészülésre, hogy megismerkedjünk a dalokkal és elsajátítsuk a koreográfiákat. Először teljesen meg voltam illetődve a sok profi táncos láttán, de ahogyan telt az idő, úgy kezdtünk el egyre könnyebben együtt dolgozni, és a végére már teljesen úgy viselkedtünk a stáb tagjaival, mint egy nagy család. Így utólag visszatekintve nagyon jó móka volt, és a tánclépéseket sem volt olyan nehéz elsajátítani.Sose a koreográfiára koncentrálj, amikor táncolsz! Csak add át magad a zenének és légy önmagad! Ha elrontanál egy-két lépést, akkor se csüggedj, hisz az a legfontosabb, hogy jól érezd magad miközben táncolsz.