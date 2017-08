Zenés westerncirkuszi produkció érkezik a Margitszigetre

A világhírű kanadai Cirque Éloize legújabb, Saloon című zenés westerncirkuszi produkciója lesz látható pénteken és szombaton a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon.



A Vadnyugat világát idéző krimi zenéjét Johnny Cash és Patsy Cline dallamai adják - olvasható a Szabadtér Színház ajánlójában.



A zenés vígjáték mitikus világában a színház és a cirkusz találkozik eredeti koreográfiákkal, sok humorral és látványos akciókkal. A társulat először lép fel a Margitszigeten, a Budapesti Nyári Fesztivál meghívására.



A világ egyik vezető újcirkuszi műhelyének számító Cirque Éloize-t fennállása óta a művészi önkifejezés és a magas színvonalú akrobatika jellemzi, a cirkuszművészet megújítására törekvő előadásait 1993 óta hozza létre.



A társulat artistái több műfajban is otthonosan mozognak, színházi elemeket építenek be a darabba, a zene, a tánc, a színjátszás által új utakat nyitnak meg.



A társulat eddig 11 saját előadást hozott létre, mintegy négyezer megrendelésre készített show-t szerte a világon, és több, mint ötven ország mintegy ötszáz városában lépett fel. Számos jelentős nemzetközi fesztivál vendége volt, meghódította a New York-i Broadway-t és a londoni West Endet is. Budapesten a Cirkopolis című előadásukat mutatták be korábban.