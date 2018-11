Zavarja a környék lakóit a Tate Modern tetőteraszán nyílt kilátó

Bírósághoz fordultak a Tate Modern közelében álló egyik ház lakói, magánéletük megsértésével vádolják a népszerű múzeumot, amiért a tetőteraszán lévő kilátót felkereső évi több százezer turista nemcsak London panorámájában gyönyörködhet, hanem otthonaikba is betekintést nyerhet. Arra akarják kényszeríteni a világhírű kortárs múzeumot, hogy zárja be a 2016-ban megnyitott kilátó egy részét.



A felperesek ügyvédje a per pénteki tárgyalásai napján a londoni felső bíróságon hangsúlyozta, hogy az évente mintegy egymillió ember által látogatott kilátó "könyörtelenül" megsérti a lakók magánéletét. Elmondta, hogy az egyik lakó 90 perc alatt 84 embert számolt meg, akik a lakóépületüket fotózták, és az Instagramon elhelyezett, több mint ezer ember által megtekintett egyik ilyen fotón magát is felfedezte.



A galéria igazgatótanácsa azzal érvel, hogy igen egyszerű a megoldás, a lakóknak be kell húzniuk elsötétítőiket, vagy függönyöket kell feltenniük. A kilátó terasz a 2000-ben megnyílt Tate Modern piramisra emlékeztető kibővített szárnyának része. Az egykori Temze parti erőműben megnyílt kortárs múzeumot évente mintegy ötmillió ember keresi fel.