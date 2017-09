Zárja mozival a hétvégét - íme a mi ajánlataink!

Kingsman: Az aranykör

A kairói eset

Hetedik alabárdos

A LEGO Ninjago Film

Szerintem abban kiegyezhetünk, hogy a Kingsman első része elég lazára sikeredett. A sztereotípiákból építkező elegáns (vagy inkább arrogáns?) angolság, és a laza, menő, már-már gore-kodásba átnyúló elemek finom egyensúlya kiváló elegyet alkotott. A második részek kapcsán az embernek mindig összerándul a gyomra, ám ezt a trailert elnézve jelen esetben semmi okunk a félelemre. A Kingsman új részében Julianne Moore tör világuralomra, pusztítja el a szabóságot, és ösztönzi összefogásra a Kingsman-t amerikai testvérszervezetével a Statesman. A tengerentúli sztereotípiák hasonlóképpen reflektáltak, és gondolom a végén a világot is megmentik. Na ez majd szeptember 21-én kiderül.A kairói eset képében egy elég jó bűnügyi drámával várja kedves nézőit a mozi. Az egyiptomi forradalom idején játszódó történetben egy tipikus noire nyomozó, Noredin kalandjait követhetjük végig, ahogy egy bárénekesnő meggyilkolásának ügyében nyomoz. A szálak persze messze felfelé kúsznak, így rakva rendbe a nézőt a korrupt hatalmi szervek működésével, és érinthetetlenségével kapcsolatban. Bár néhol eléggé lelassul a film, a kritikusok szerint mégis egy eléggé látványos, és színészi játékában is teljesen profi alkotást kap a pénzéért az, aki megnézi. A történelmi kontextus meg már csak hab a tortán.Eljött Kósa Miki nagy napja. Egy baleset folytán állandó statisztából, most rendezővé léphet elő. A közhelyszagú történet közhelyes szereplőinek életét az ukrán lobbi forgatja fel, és a stábnak a ripacskodás istenén kívül velük is szembe kell nézniük. Elég olcsó megoldás. Ha már tudod, hogy nem tudsz magyar filmet készíteni, mert konkrétan nem ismered önmagad, készíts magyar filmet a színházról. Annak misztikuma az átlagembertől úgyis idegen, és ha még ráadásul szürreális elemekkel is teletömködöd, jó eséllyel kerülöd el azt, hogy bármit is mondanod kelljen. Szeptember 21-től a mozikban.A LEGO filmek mellett sem mehetünk el szó nélkül. Mégis hogy jönnek ők ehhez? Hogy képesek arra, hogy ilyen profi módon hidaljanak át generációs szakadékokat, és olyan filmet gyártsanak, amire szülő és egyek egyformán szívesen ül be? Felháborító… Persze, hogy tetszik a kicsiknek, hiszen iszonyatosan menő, és persze, hogy a nosztalgia hullámvasútjára teszi a nagyokat, mikor az ember látja megelevenedni gyerekkori fantáziáinak minden egyes kockáját. A LEGO világra visszautaló poénok még mindig nagyon ülnek. A LEGO Ninjagoban most Ninjago szigetét védik meg a nappal loser, este szuperhős srácok, miközben egy elég bonyodalmas apa-fiú konfliktus is lappang a háttérben. Könnyed kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak, szeptember 21-től.