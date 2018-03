Zaklatási botránya miatt vált meg a Metropolitan a sztárkarmesterétől

Elbocsátotta hétfőn a New York-i Metropolitan Opera (Met) James Levine sztárkarmestert, miután az ellene folytatott vizsgálat igazolta, hogy pályafutása alatt számos művészt szexuálisan zaklatott.



Levine 1971-ben debütált a Metben, az operaház 135 éves történetének egyik meghatározó alakja lett. Művészeti igazgatóként formálta az intézmény repertoárját, a hetvenes évektől több mint 2500 előadást vezényelt. Két évvel ezelőtt leköszönt posztjáról Parkinson-kórja miatt, de továbbra is ő irányította a fiatal művészek képzését. Tavaly decemberben azonban felfüggesztették, mivel a New York Post és a The New York Times riportjai arról számoltak be, hogy a hatvanas évektől szexuálisan zaklatott és bántalmazott fiatal művészeket.



Az operaház a sajtóhírek után megbízott egy korábbi ügyészt, hogy minden részletre kiterjedő vizsgálatot folytasson le a hatvanas évektől a nyolcvanas évekig terjedő időszakra vonatkozó, Levine elleni vádak miatt.

Az ügyben több mint 70 embert hallgattak meg.



A Met közleménye szerint a vizsgálat megállapította, hogy Levine szexuális zaklató volt már a Metbe kerülése előtt, és ott is folytatta megengedhetetlen viselkedését. Hitelt érdemlő bizonyítékokat is találtak arra, hogy a befolyásos posztot betöltő Levine a karrierjük kezdetén álló, érzékeny fiatal művészekkel szemben megengedhetetlen módon viselkedett és szexuálisan zaklatta őket.



A 74 éves Levine-t képviselő Tim Fox nem kommentálta az elbocsátást és a vizsgálat megállapításait. Levine ellen bűncselekmény miatt nem történt vádemelés.