Wörk Projekt a Gödör Klubban

Hendrix Special címmel Nagy Ádám gitáros formációja, a Wörk Projekt ad koncertet pénteken a fővárosi Gödör Klubban. Az esten fellép a Köpönyegforgatók, valamint a Jar of Soul is.



"El fog hangzani néhány Jimi Hendrix-feldolgozás, amellett a Wörk Projekt lemez anyagát fogjuk eljátszani. Külön öröm, hogy újra velünk lesz Borlai Gergő, az Amerikában élő nagyszerű dobos is" - mondta Nagy Ádám az M1 aktuális csatorna szerda délelőtti műsorában.



A Huszka Jenő-díjas zeneszerző kifejtette, hogy a progresszív gitárzenei formáció január 12-i koncertjén Borlain és rajta kívül Gátos Iván (billentyűs hangszerek), Gátos Bálint (basszusgitár) és Maszkura (ének, tangóharmonika) lép színpadra a Gödörben. A minifesztivál vendégfellépője a miskolci Köpönyegforgatók, valamint a tehetséges, már számos díjat elnyert fiatal basszusgitáros, Muck Éva zenekara, a Jar of Soul lesz.



Nagy Ádám a kilencvenes években előbb a Tramps, majd az 1998-ban alakult Roy és Ádám Trió gitárosaként lett népszerű. A műsorban elmondta, hogy a Roy és Ádám Trió (amelyben Kohánszky Roy énekel és basszusgitározik, Csányi Zoltán pedig dobol) idén ünnepli huszadik születésnapját, az évforduló alkalmából ősszel a tervek szerint turnéznak és szimfonikus koncertet is tartanak.