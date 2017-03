Woody Harrelson hosszú idő után leszokott a fűről

A Vulture interjújában azonban elárulta: már egy éve nem szív - írja a Nuus A beszélgetés során teljesen véletlenül merült fel a téma, az újságíró ugyanis arról faggatta Harrelsont, hogy még mindig akkora partyállat-e mint korábban. Az 55 éves színész ekkor vallotta be, hogy egy éve már nem is szív.Harrelson kicsit a szívére vette, hogy mindenki a bulizási szokásairól azonosította be, ezért vette rá magát, hogy leszokjon a fűről, elmondása szerint úgyis csak lelassította az anyag, így pedig nem volt valami produktív.Harminc éven át rohadt keményen buliztunk – fogalmazott. Úgy látszik elege volt belőle, így szép lassan felhagyott ezzel az életmóddal, hogy a karrierjére koncentrálhasson. Még egy slukkot sem fogadott el senkitől, mert attól félt, hogy attól majd még többre vágyik, és nem lesz megállás a lejtőn.