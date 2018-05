Wolf Kati odavan a Schwarzenegger-testű pasikért - videó

A Bors Nagy Duett Backstage nézői már jól tudják: az énekes verseny kiesőinek egy kérdésekkel teli üveggömbből is kell húzniuk stúdiónkban. Így tudtuk meg, mi Gergely Robi legfurább szokása, mi volt előző életében Megyeri Csilla , vagy épp kivel csókolózott álmában Tóth Andi . Wolf Katinak láthatóan nagyon tetszettek a villámkérdések - alig lehetett lebeszélni róla, hogy most már ne húzza ki az összes cetlit, hagyjon valamit a később érkezőknek is! - írja a BorsOnline Elárulta, gyerekként az A-ha szintisébe volt belezúgva, no meg Schwarzeneggerbe, a Rubik-kockát csak baltával tudja kirakni, és gyűlöl repülni. No meg még egy csomó minden mást. Mi szóltunk: Kati nem tudott leállni a villámkérdések megválaszolásával! :)További érdekes Nagy Duett-tartalmakért kattintson a www.borsonline.hu/backstage oldalra!* * *Vajon ki lesz a jövő heti kieső? Ezt sajnos még mi sem tudjuk, az azonban biztos, hogy vasárnap estétől várjuk az újabb olvasói kérdéseket - amiket ide kattintva lehet majd feltenni!