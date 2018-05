Wolf Kati Hongkongról: Kibékültem a karrierem végével - videó

Noha még egy évet sem töltött végül Hongkongban Wolf Kati és családja, ugyanakkor színpadi emberként ez is nagyon komoly döntés volt részéről. Az énekesnő a Bors Nagy Duett Backstage vendégeként elárulta: készen állt arra, hogy a karrierjét félretéve családanyaként éljen odakint. Kérdésünkre, hogy kibékült-e azzal a lehetőséggel, hogy ott véget ér a karrierje, határozott igennel válaszolt. - írja a BorsOnline Mindannyiunk örömére persze végül a család hazaköltözött, és Kati szinte azonnal vissza is tért a zenei életbe. “Hétfő este landoltunk, szerdán reggel már műsorban voltam, és szombaton már volt egy koncert" - idézte fel valóban villámgyors visszatérését. Stábunknak megsúgta: a színpadra lépés első pillanataiban bizony még remegett a lába - ám ez csupán pár másodpercig tartott.Videónkban Wolf Kati nem csak erről, de új daláról is mesél - valamint azt is elárulja, milyen is egy hamisítatlan hongkongi piac.A Bors Nagy Duett Backstage vendégei ezen a héten Wolf Kati és Fodor Rajmund voltak. Természetesen az előző hetekhez hasonlóan most is rengeteg érdekességet árulunk el a kiesőkről - és persze magáról a versenyről is. Irány - minden nap! - a www.borsonline.hu/backstage Vajon ki lesz a jövő heti kieső? Ezt sajnos még mi sem tudjuk, az azonban biztos, hogy vasárnap estétől várjuk az újabb olvasói kérdéseket - amiket ide kattintva lehet majd feltenni!