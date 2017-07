Will Smith lesz a dzsinn Guy Ritchie Aladdinjában

Guy Ritchie rendezi Hollywoodban az új Aladdin musicalt, amelyben Will Smith játssza a dzsinnt - számolt be róla a The Hollywood Reporter.



A zenés játékfilm főszereplőit is megtalálták: Aladdint az egyiptomi származású, Kanadában felnőtt Mena Massoud, Jázmint pedig a Power Rangers-sztár, Naomi Scott alakítja. A szereposztást a Disney szombaton hozta nyilvánosságra a rajongók számára szervezett D23 szórakoztatóipari rendezvényen.



A film producere Dan Lin, aki a Sherlock Holmes-filmen dolgozott együtt Ritchie-vel, az executive producer pedig Jonathan Eirich.



Az Aladdin forgatása augusztusban kezdődik Londonban. A Disney már csak a gonosz Dzsáfár és segítőtársa, Jágó szerepére keres színészt.



A Disney az utóbbi időben nagy sikerű klasszikus rajzfilmjeiből készít játékfilmeket. Hamarosan élő szereplőkkel is látható a filmvásznon a Mulan, amit Niki Caro rendez, és Jon Favreau rendezésében Az Oroszlánkirály.



Az Aladdin viszonylag ismeretlennek számító sztárja, Massoud az Amazon stúdió Jack Ryan-sorozatában dolgozik, korábban pedig az Open Heart című sorozatban szerepelt. A brit színésznő és énekesnő Scott, akinek édesanyja India északi részéből származik, egyebek mellett a The 33 és a Terra Nova című sorozatban tűnt fel.