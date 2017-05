Will Smith, a zsűri tagja védelmébe vette a Netflixet

A spanyol rendező azzal érvelt, hogy a mozis élményt semmivel sem lehet pótolni, szerinte minden filmet először filmvásznon kellene látnia a közönségnek. Személyes véleményeként azt is megfogalmazta, hogy egy olyan filmet, amelyet nem lehet filmvásznon megtekinteni, sem az Arany Pálmával, sem más filmes díjjal nem kellene jutalmazni.



A zsűriben helyet foglaló Will Smith viszont kiállt a Netflix védelmében. Három gyermeke példáját megosztva arról beszélt, hogy otthonában csak a Netflix előnyeit tapasztalja. A gyerekei hetente kétszer moziba is járnak, de rengeteg filmet néznek a Netflixen is, olyanokat, amelyek különben nem jutnának el hozzájuk - mesélte.



A szerdán kezdődött cannes-i filmfesztiválon 19 film verseng az Arany Pálma-díjért. Ezek között szerepel a Netflix által finanszírozott két alkotás: a Dustin Hoffman főszereplésével és Noah Baumbach rendezésében készült The Meyerowitz Stories, valamint a dél-koreai Bong Dzsun Ho fantasztikus kalandfilmje, az Okdzsa, amely Tilda Swinton és Jake Gyllenhaal közreműködésével készült. A Netflix már bejelentette, hogy a produkciókat az online forgalmazással egy időben Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban moziban is meg lehet majd nézni.