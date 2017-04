Weisz Fanni nagy bejelentést tett szerelméről a Facebookon

Weisz Fannit és párját, Hajmásy Pétert rengeteg támadás érte az utóbbi fél évben, de a szerelmesek nem hagyják, hogy négyéves kapcsolatukat bármi kikezdje. A siket szépségkirálynő a Facebookon tudatta, hogy hamarosan a nagyközönség előtt is megmutatja, kiegyensúlyozottságát hogyan köszönheti párjának, szerelmüknek - írja a Femina Június 9-én a Játékszínben mutatják be azt a darabot, amit Bori Tamással Hajmásy Péter írt. Az egyfelvonásos darab Weisz Fanni és utóbbi szerelmének történetét meséli el, és érdekessége, hogy Fanni színésznőként is bemutatkozik benne, önmagát alakítja.