Weisz Fanni fellélegezhet - Úgy néz ki, nem lesz eljárás a modelliskolája ellen

Úgy néz ki, megússza az eljárást a Weisz Fanni nevével fémjelezett modelliskola és a modell férje, Hajmásy Péter. Hónapokkal ezelőtt robbant ki a botrány, miszerint Fanni férje és annak egy barátja az országot járva, közel félmillió forintért ajánlotta az iskola szolgáltatásait, magyar és külföldi karrierrel kecsegtetve a lelkes jelentkezőket - idézte fel a Bors.



A modelliskola egyik károsultja, Gelencsér Mária – aki korábban már feljelentette a Fanni nevével fémjelzett céget a NAV-nál – úgy érezte, ezzel nem ért véget az igazságszolgáltatás.



– A hirdetésben nem szerepelt, hogy a helyszínen ötvenezer forintot le kell tenni – mesélte korábban Mária, aki az első óra után úgy érezte, nem azt nyújtják a programban, amit megígértek, ezért nem kívánta kifizetni a tanfolyam további részleteit. Ekkor a cég kötbért követelt tőle, pedig ilyen kikötés nem volt a szerződésben, sőt, ügyvéddel fenyegetőztek, holott nem adtak számlát a befizetett előlegről. Mária ezért jelentette fel a céget a NAV-nál.



A Bors felkereste az ügyben eljáró, illetve Fanni édesanyját képviselő dr. Halász Tamást, aki a Borsnak elmondta, hol tart éppen az ügy.



– Minden papírt előkészítettünk, beadásra készen állnak a dokumentumok, de a feljelentő nem nyújtotta be őket az illetékes hivatalba. Gelencsér Mária egyébként csalás miatt akart feljelentést tenni, amiért – ha a bíróság megalapozottnak találja a vádat – akár 2-8 évig tartó szabadságvesztést is kaphatnak az elkövetők – mesélte az ügyvéd, aki nem tudott bővebb tájékoztatást adni a visszalépés okairól.



A Bors kereste Gelencsér Máriát is, hogy megtudják a halasztás vagy visszalépés okát, de ezidáig nem sikerült elérni.