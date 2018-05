Weinstein csak egyrészes filmet akart A Gyűrűk Urából és Tarantinóval cserélte volna le Peter Jacksont

Harvey Weinstein producer A Gyűrűk Ura forgatására készülő Peter Jacksont arra akarta kényszeríteni, hogy csak egyrészes filmet készítsen, különben lecseréli Quentin Taratinóra vagy John Maddenre - írta meg csütörtökön a The Guardian a brit filmes szakíró, Ian Nathan új könyve nyomán.



Az Anything You Can Imagine: Peter Jackson & The Making of Middle-Earth (Amit csak el tudsz képzelni: Peter Jackson és Középfölde megteremtése) című könyvből kiderül: Weinstein úgy gondolta, Jackson 12 millió dollárt szórt el a kétrészes film forgatókönyvének fejlesztésére.



A producer arra utasította az új-zélandi rendezőt, hogy egyetlen kétórás filmben adaptálja J.R.R. Tolkien A Gyűrűk Ura-trilógiáját, különben John Madden, a Szerelmes Shakespeare rendezője vagy Quentin Tarantino veszi át a helyét. "Harvey úgy volt vele, vagy megteszed, vagy nem, és akkor mehetsz. Nekem pedig itt van Quentin, hogy megrendezze" - mondta el Nathannek Ken Kamins producer, aki Weinsteinnek dolgozott ezen a projekten.



Jackson a könyvben felidézte, hogy 1998 júniusában kapott egy feljegyzést Jack Lechnertől, Weinstein produkciós vállalatának, a Miramaxnak a fejlesztési igazgatójától, amelyben "radikálisabb, hatékonyabb megközelítést" vártak tőle, hogy a történetet egyetlen filmbe sűrítse.



A rendező viszont kifejtette Nathannek, hogy ezzel aztán biztos, hogy nagyon csalódottá tettek volna minden A Gyűrűk Ura-rajongót vagy bárkit, aki egyszer is olvasta a regényt. Ezért felhívta Kaminst, és közölte vele, hogy sem ő, sem partnere, Fran Walsh nem hajlandóak úgy adaptálni a könyvet, ahogy Weinstein követelte. Inkább adja a filmet annak, akinek csak akarja.



Kamins rávette Weinsteint, engedje meg, hogy Jackson és Walsh másnak adja el a filmtervét. Végül a New Line Cinema vette meg, és Tolkien klasszikusa hatalmas sikert aratott trilógia lett a mozikban. A három film összesen 17 Oscar-díjat kapott, Jackson pedig A király visszatér című befejező epizódért elnyerte a rendezői Oscart.



Tavaly decemberben, miután számos színésznő tett feljelentést az őket szexuálisan zaklató, hatalmával visszaélő Harvey Weinstein ellen, Jackson elismerte, hogy Weinstein nyomására állt el Ashley Judd és Mira Sorvino beválogatásáról a szereposztásba. "A Miramax figyelmeztetett arra, hogy rémálom velük dolgozni, és bármi áron kerüljük el őket" - idézte fel a rendező.



"Akkoriban még semmi okunk nem volt arra, hogy kételkedjünk abban, amit állítottak. De most már nyilvánvaló, hogy a Miramax lejárató kampányához tartozott. Félrevezettek minket mindkét kitűnő színésznővel kapcsolatban" - hangsúlyozta Peter Jackson.