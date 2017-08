VV Zsófinak papírja van arról, hogy igazi a cicije - fotók

A VV8 első kiesője valóra váltotta az álmát, amiért a Villába is beköltözött: mára már jószerivel a modellkedés tölti ki a mindennapjait, munkáiról pedig egyre több fénykép kerül fel a világhálóra is -Zsófit azonban új modellképei miatt sok támadás éri: guminőnek ne­vezik, sőt a plasztikai sebésze számát kérik tőle.- Nem titok, a számon volt egy pici korrekció, de a mellem, a fenekem is a sajátom, és sosem volt más plasztikai beavatkozásom - mondta anak a ValóVilág egykori szereplője.Zsófi - hogy a jövőben ne kelljen ilyen kérdésekkel foglalkoznia - úgy döntött, felkeres egy plasztikai sebészt, aki megvizsgálja és kiállít neki egy papírt, hogy az adott napon minden eredeti rajta, és korábbi műtétek nyomai sem látszanak. A modellt ais elkísérhette a bizonyító eljárásra.Az orvos pillanatok alatt, különösebb műszerek nélkül, de el­mondása szerint kétséget kizáróan megállapította: Zsófi keblét a természet tette ilyenné. Vágás, heg, más beavatkozás nyoma pedig sehol.