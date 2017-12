VV Fanni holttestét keresi a rendőrség, az őrizetbe vett férfit emberöléssel gyanúsítják

Ahogy arról a Bors elsőként beszámolt, két hete veszett nyoma a ValóVilágból megismert Fanninak. Eltűnésében több furcsaság is volt, mert nem szokta magára hagyni kutyáit, és édesanyja se tudott semmit róla, és a későbbiekben sem kapott semmilyen hírt felőle.

Kedden hivatalosan is megerősítette a Borsnak a BRFK: emberölés ügyében nyomoznak VV Fanni eltűnése kapcsán. Ugyanakkor a nőt továbbra is eltűnt személyként keresik, tehát a holtteste még nem került elő.



Kedden a RTL Klub Story Extra című műsorának megszólalt Fanni édesanyja.



„Annyit közöltek velünk a rendőrök tegnap este, hogy már nem élő személyt keresnek, hanem a holttestet" – mondta. Azt nyilatkozta, a rendőrök noha még nem találták meg a holttestét, bizonyos nyomok miatt „99,9 százalék" biztos, hogy lánya elhunyt.



Arról is beszámoltak a riportban, hogy a letartóztatott korábbi MSZP-s képviselőjelölt férfit először személyi szabadság megsértése miatt tartóztatták le, majd a Fanninál tartott újabb házkutatás után már emberöléssel gyanúsították meg.