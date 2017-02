Volt még egy nagy baklövés az Oscar-gálán

Nem a legjobb filmnek járó Oscar-díj téves kihirdetése volt az egyetlen nagy baklövés a 89. Oscar-díj vasárnap esti átadásán: a szervezők egy élő embernek állítottak emléket abban a videóban, amely a filmszakma elmúlt évben elhunyt nagyjait méltatta.



A Dolby Színház filmvásznán bemutatott In Memoriam című filmben megemlékeztek a 2016 októberében 60 évesen meghalt Janet Patterson ausztrál jelmeztervezőről is, akit négyszer jelöltek Oscar-díjra, ám a montázsban Jan Chapman ausztrál filmproducer fotóját mutatták be a néhai díszlettervező neve mellett. Chapman rendszeresen együtt dolgozott Pattersonnal.



"Élek és jól vagyok és még aktívan dolgozom producerként" - nyilatkozta a baki felfedezése után az ausztrál filmproducer a Variety című filmes szaklapnak.



Chapman elmondta, hogy még a díjátadó gála előtt kérte Patterson ügynökségét, hogy nézzék át, milyen fotókat tudnak felhasználni az Oscar-gála szervezői. Azt a választ kapta, hogy a szervezők már megoldották a kérdést.



A producer sajnálatának adott hangot amiatt, hogy a hibát nem vették észre korábban.



Jan Chapmant és Janet Pattersont egyebek között A Zongoralecke című 1993-ban bemutatott ausztrál, új-zélandi és francia filmdrámáért jelölték Oscar-díjra.