Volt amerikai külügyminiszterek kaptak szerepet egy tévésorozatban

Három korábbi amerikai külügyminiszter - Hillary Clinton, Colin Powell és Madeleine Albright - is vendégszerepel októberben a Madame Secretary című politikai drámasorozat új évadában - jelentette be a CBS tévécsatorna.



A három politikus már leforgatta az epizódot a sorozatban, amely egy kitalált személyről, Elizabeth McCord külügyminiszterről (Tea Leoni) szól, aki tapasztalt elődeihez fordul tanácsért.



A széria ötödik évada október 7-én kezdődik a csatornán.



Barbara Hall, a sorozat vezető producere és alkotója hangsúlyozta, hogy nagy élmény volt megismerni a neves politikusok nézőpontját, és beszélgetni velük a színfalak között és mögött.



A Madam Secretary azt mutatja be, hogyan próbálja a politikai ügyek és a magánéletében felmerülő problémák kényes egyensúlyát megtartani McCord.



A sorozat 2014-ben kezdődött, egy évvel az után, hogy Clinton leköszönt a külügyminiszteri posztról négy évi munka után. 2016-ban a Demokrata Párt elnökjelöltje volt, de végül a republikánus jelölt, Donald Trump győzött a választáson.



Madeleine Albright az első női külügyminiszter volt, és Bill Clinton elnöksége alatt irányította a tárcát. Colin Powell pedig George W. Bush elnöksége alatt lett az első fekete külügyminiszter.