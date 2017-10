Vizsgálatot indított a New York-i rendőrség Harvey Weinstein ügyében

A The New York Times amerikai napilap múlt hét csütörtökön számolt be arról, hogy az amerikai filmmogul évtizedeken át zaklatta szexuálisan női alkalmazottait és számos színésznőt, egyes esetek több mint 20 évvel ezelőtt történtek. Weinstein tagadja az ellene felhozott vádakat.



A Daily News New York-i napilap szerint a rendőrség Lucia Evans színésznő The New Yorkerben megjelent tanúvallomása nyomán kezdhet vizsgálatot Harvey Weinstein ellen. Evans a riportban azt állította, hogy 2004-ben, amikor a Middlebury College-ba járt, Weinstein a Miramax New York-i irodájában, ahová szereplőválogatásra érkezett, orális szexre kényszerítette.



A hatóság az Evans állításával kapcsolatos bizonyítékokat akarja feltárni. A The New York Post szerint pedig emellett a New York-i rendőrség szexuális bűnügyeket vizsgáló csoportja a Weinstein elleni további szexuális zaklatások és szexuális erőszakok vádjával kapcsolatban is nyomoz.



2015-ben a New York-i rendőrség már vizsgálatot indított Ambra Battilana Gutierrez olasz modell feljelentése nyomán, aki azt állította, hogy Harvey Weinstein molesztálta őt a hotelszobájában. A rendőrség akkor a modell közreműködésével rögzített egy beszélgetést a hollywoodi mogul és a fiatal modell között, amelynek során Weinsein megint vissza akarta csábítani a szobájába, de ezt a modell elutasította.



Cyrus Vance manhattani ügyész akkor elegendő bizonyíték hiányában lezárta az ügyet.