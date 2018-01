Vizes rongyoktól az internetig - a takarítás története

A takarítás mindennapjaink kikerülhetetlen része. Az évszázadok során ez a tevékenység is rengeteg változáson ment keresztül, új eszközök jelentek meg, új elvárások alakultak ki, idővel pedig egyesek számára még hivatássá is vált. Hogy jutottunk el az ősemberektől az olyan online rendelhető takarítószolgáltatásokig, mint a Rendi.hu?



Már a rómaiak is...



Arról, hogy az ősember takarított-e már, sajnos nem maradtak fenn bizonyítékok, az viszont már történelmileg is alátámasztott tény, hogy a római és az egyiptomi időkben is fontosnak tartották a tisztaságot, a kornak megfelelő higiéniás állapotok értelmében. A rómaiak törvényeket hoztak, hogy megszabadítsák városaikat a hulladéktól és tisztították a ruháikat is.



Herkules, az első profi takarító



Herkules mítoszában, időszámításunk előtt 1200 környékén találkozhattunk először azzal, hogy valaki fizetséget kér takarításért cserébe. Herkules 12 feladatot kapott Eurüsztheusztól és Hérától. Az egyik ezek közül az volt, hogy takarítsa ki Augeiasz istállóját, ami híresen koszos volt. Herkules ezt azonban eltitkolta Augeiasz elől és felajánlotta, hogy egy nap alatt kitakarítja az istállóját, ha megkapja cserébe a csorda egy tizedét.



A szakma azonban csak az 1800-as évek közepén kezdett professzionálissá válni. Ugyanis a polgárosodás időszaka magával hozta a tisztaságra való vágyat. Az emberek egyre inkább figyeltek a külsejükre, ruházatukra és otthonaikra is. Az 1900-as évek elejére már kialakultak olyan rutinok is, amiket jobb háztartásokban illet minden nap elvégezni – ilyen volt például a portörlés.



A porszívó születése



Ugyan a porszívó elődeit már 1811-től használták, azok még csak porfújásra voltak alkalmasak. A mai porszívó ősét Hubert Cecil Booth szabadalmaztatta 1901-ben. Nem volt egy kis darab: a szerkezetet lovaskocsin kellett szállítani. Az igényekhez alkalmazkodva 1912-ben jelentek meg az első levegőbeszívással működő elektromos háztartási porszívók. Ekkor már ismerték a csavaróval rendelkező felmosóvödröt is, de a nagy többség még mindig kézzel csavarta a rongyot.



Önmagát kicsavaró felmosórongy, internetes rendelés



Az 1980-as évekre már két kategóriába lehetett sorolni a takarítószolgáltatásokat. Érdekesség, hogy míg a lakossági szolgáltatást kínálók nagy része nő volt, addig az ipari takarításokat inkább férfiak végezték. A kései kezdet ellenére a takarítóipar gyorsan felzárkózott és alkalmazkodott a jelenlegi igényekhez. A mai, felgyorsult világban egyre kevesebb az időnk, így kis erőfeszítéssel és gyorsan szeretnénk csillogóvá varázsolni lakásunkat. Eljutottunk az önmagát kicsavaró felmosórongyokig és az önműködő porszívóig. Az internet segítségével pedig akár néhány kattintással rendelhetünk takarítást otthonunkba, hazánkban például a Rendi.hu jóvoltából.