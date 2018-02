Visszatért a trutyi - újra menő a gyúrható slime

Kép: BorsOnline

A gyerekek körében a csillámló, ragadós nyúlós trutyi hódít. Ez egy olyan zselés valami, amit lehet gyúrni, nyújtani, húzni és még vicces is. Hogy a gyerekeknek ebben mi a jó, arra válaszolt Labancz Dániel gyermekpszichológus. - írja a BorsOnline

Valószínűleg ugyanazért szeretik, amiért más hasonló, a gyerekek körében végigsöprő őrületet. A mai trendek viszont sokkal gyorsabban terjednek, mint ko­rábban, ugyanis a kamaszok sok időt töltenek olyan online oldalakon, amelyek lehetővé teszik egy ilyen játék­őrületek villámgyors elterjedését.

kép: BorsOnline

- mondta a szakértő. A népszerűségét valószínű az is növeli, hogy a felnőtteket az őrületbe lehet vele kergetni. Egyébként nem új dolog a gyúrható, nyújtható dolgok őrülete a gyerekek körében. Körülbelül másfél évtizede is végigsöpört egy hasonló hazánkban, ráadásul már olvasmányainkban is találkozhatunk hasonló dolgokkal.

Gondoljunk csak A Pál utcai fiúkra, akik egész nap rágták a gittet, hogy az ki ne száradjon. Végül meg is kapták a magukét Rácz tanár úrtól, aki feloszlatta a gittegyletet.

- mondta a gyermekpszichológus.