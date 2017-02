Visszatérnek a pucér modellek a Playboyba!

Visszatérnek a meztelen nők a Playboy lapjaira - írja a The Huffington Post A magazin vezetőse még tavaly októberben jelentette be, hogy nem lesz több pucér test az újságban, ám néhány hónap után kiderült, hogy lehet az emberek a Playboyt alapvetően a meztelen fényképek, és nem a cikkek miatt vásárolták.A döntést a Playboy ügyvezető igazgatója, a 90 esztendős Hugh Hefner fia, Cooper Hefner jelentette be a Twitteren. A 25 éves vezető emellett azt is közölte, hogy Naked Is Normal, vagyis a meztelenség normális címmel egy kampányt is indítanak.Más változások is jönnek: visszatér a Party Jokes szekció, lesz véleményrovat és eltüntetik a címlapról azt a szlogent, hogy szórakozás férfiaknak (Entertainment for Men).A Playboy márciusi/áprilisi amerikai számában a pucér modellek képei mellett Van Jones-szal, Scarlett Johanssonnal és Adam Scott-tal készült interjúk is helyet kapnak.