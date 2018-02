Visszatér minden idők egyik legnépszerűbb sorozata

A 90-es évek ikonikus sorozata, a Jóbarátok tíz éven át szögezte a képernyő elé a világ apraját-nagyját. A jubileumi lezárás után sokunknak hiányoztak a húszas-harmincas éveiben járó flúgos fiatalok, most azonban eljött a boldog nosztalgiázás ideje: a Comedy Central Family február 5-étől visszacsempészi hétköznapjainkba a hat jóbarát fordulatos kalandjait és zűrös magánéletét. Visszatér tehát a legendás sorozat, de mi történt a hosszú évek alatt a kedvenc karaktereinket megtestesítő sztárokkal?



Ross Geller / David Schwimmer



A New York-i színész számára egyértelműen a Jóbarátok hozta el a régóta áhított szakmai áttörést. A sorozat sikerének köszönhetően olyan filmekben próbálhatta ki magát, mint Az eminens és a Hat nap, hét éjszaka, de egyik munkája sem érhetett fel a szórakozott "dinológus" népszerűségével. A produkció kapcsán több díjra is jelölték, többek között a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Emmy-díjra.



Monica Geller / Courteney Cox



A kényszeres Monica megformálójának karrierje még a szitcom forgatása előtt kezdődött, egy videoklipben való szerepléssel. Fotózások és feledhetőbb tévés feladatokat követően számára is az 1994-es év hozta meg a valódi áttörést. Ebben az évben aratta első filmes sikerét: főszerepet kapott az Ace Ventura: Állati nyomozóban Jim Carrey oldalán, majd elkezdődött a Jóbarátok forgatása. Később elindította saját sorozatát, a hat évadot megélt Született szingliket.



Chandler Bing / Matthew Perry



Matthew Perry karrierje egészen a középiskoláig nyúlik vissza. Vendégszereplőként több sorozatban is felbukkant, köztük a LAX 2194-ben, ami majdnem kizáró okot jelentett a Jóbarátok meghallgatásain. Végül megkapta az ügyetlen álmodozó szerepét, később pedig olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Salma Hayek vagy Bruce Willis.



Phoebe Buffay / Lisa Kudrow



Az életművész hippit (és gonosz ikertestvérét) alakító Lisa Kudrow eleinte tudományos pályára készült. Egy barátja biztatására kóstolt bele a show businessbe, a Jóbarátok indulása után három évvel pedig megkapta a Szőkébe nem üt a mennykő egyik főszerepét. Láthattuk még a Dr. Dolittle 2. és a P.S. I Love You opuszokban, illetve Courteney Coxhoz hasonlóan saját vállalkozásba kezdett: websorozata négy évadán keresztül nárcisztikus terapeutaként megy a páciensei agyára.



Joey Tribbiani / Matt LeBlanc



A tizenkét éven át megformált suta, tehetségtelen színész karaktere szinte eggyé vált az ács végzettségű Matt LeBlanc-nal. Joey a sikerszéria mellékszálaként saját sorozatot is kapott, de a jóval kevésbé népszerű szitkom mindössze két évadot élt meg. Az álomgyárat pellengére állító, öt éven át futó szatirikus Sikersorozat epizódjaiban saját egoista verzióját alakította, képernyőre termettségét pedig a brit autós műsor, a Top Gear műsorvezetőjeként is bizonyíthatta.



Rachel Green / Jennifer Aniston



Az eredetileg Monica Geller szerepére jelentkező Aniston profitált legtöbbet a Jóbarátok nyújtotta hírnévből. 1994 óta olyan sikerfilmeket tudhat maga mögött, mint a Derült égből Polly, a Szakíts, ha bírsz és a Förtelmes főnökök. A Kellékfeleség című vígjátékért kapta a legmagasabb gázsiját, megdöntve eddigi rekordjait. Többször is jelölték Golden Globe – és Emmy –díjra, valamint 2010-ben saját illatát is piacra dobta.



