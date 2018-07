Visszatér az öreg Lando Calrissian a legújabb Star Warsban

kép: Hollywood Reporter

A galaktikus szerencsejátékos, Lando Calrissian szerepében Billy Dee Williams is visszatér a Star Wars-sorozat legújabb, IX. epizódjában, amelynek forgatása még idén nyáron elkezdődik - értesült a The Hollywood Reporter.Calrissian Billy Dee Williams alakításában George Lucas eredeti trilógiájának A Birodalom visszavág (1980) és A jedi visszatér (1983) című epizódjában szerepelt. Az utóbbi években pedig különböző rajzfilmsorozatokban és videojátékokban szinkronizálta az űrsaga népszerű hősét.A karakter az idén bemutatott Solo: Egy Star Wars-történet című, Han Solo fiatalságáról készült különálló Star Wars-filmben is megjelent, abban azonban az ifjú Calrissiant Donald Glover játszotta.A Star Wars IX. részét J. J. Abrams rendezi, a filmben a nézők az új trilógia főhőseit alakító Daisy Ridleyt, John Boyegát, Oscar Isaacet és Adam Drivert is láthatják majd. Az új szereplők között lesz Keri Russell. A produkció mozis forgalmazása 2019. december 20-án kezdődik.