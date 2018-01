Visszatér a pankrációhoz a Playboy-modell - szexi fotó

Visszatér a pankráció világába Trish Stratus. A Playboyban is szerepelt pankrátor-díva öt éve nem lépett színpadra. A hétfői show-n több híresség is vállalta a fellépést, nem egy visszatérője lesz a WWE világszervezet 25. évfordulós eseményének - írja a BorsOnline – Nagyon izgatott vagyok, hogy újra ringbe szállok, amikor megkerestek, egyből igent mondtam - mondta a 41 éves Trish, aki karrierje során hét bajnoki cím mellé világbajnoki aranyérmet is gyűjtött.