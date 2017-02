Visszatér a Gyertek át! és a Playback Párbaj!

Péntek esténként ismét népszerű hazai sztárok gondoskodnak majd a szórakoztatásról az RTL Klub képernyőjén. Március 3-tól számos újdonsággal és különkiadásokkal tér vissza Sebestyén Balázs nagy sikerű game-showja, a Gyertek át!, amelyben a közkedvelt sztárokból és civil játékosokból álló csapatok versengenek egymással a pénznyereményért.



Közvetlenül a Gyertek át! után pedig Szabó Zsófi és Gáspár Laci várja majd a nézőket a Playback Párbaj eddig még az RTL Klubon nem látott részeivel. A sztárok most is két körben küzdenek majd meg egymással: ismert előadók dalait kell előadniuk a lehető leghitelesebben. Énekhangjukra azonban semmi szükségük nem lesz, hiszen csak tátogniuk kell az eredeti dalokra. Az első körben a saját ruhájukban, minden kellék és látványelem nélkül kell megidézniük az előadókat, a másodikban pedig egy-egy híres videoklipet megelevenítve kell megnyerniük maguknak a stúdióban ülő közönséget.



Az RTL Klubon eddig még nem látott részekben Gál Petra, a Story Extra műsorvezetője Oláh Gergővel, a 2012-es X-Faktor győztesével csap majd össze, Horváth Éva, egykori szépségkirálynő pedig az Éjjel-Nappal Budapest egyik főszereplőjével, Lalival méri majd össze tátogási tudását. A BeleValóVilág műsorvezető párosa, Győzike és Aurelio is megpróbálják majd egymást legyűrni tátogásban és színpadra lép majd a Való Világ Powered by Big Brother műsorvezetője, Nádai Anikó, aki Kovács Dórit, az X-Faktor backstage riporterét próbálja majd meg legyűrni.