Visszament a férjéhez a szexi színésznő

A minap New Yorkban együtt jelentek meg egy kiállításmegnyitón, és mindketten viselték jegygyűrűjüket.



A pletykák arról szóltak, hogy nyár óta nincsenek együtt, aztán olyan hírek jöttek, hogy ősszel már javulni kezdett köztük a kapcsolat. Annak, hogy a pár egy ideig nem volt együtt, az is lehetett az oka, hogy Scarlett Új-Zélandon forgatta a Páncélba zárt szellem című sci-fi akciófilmet, és Wellington mind Párizstól, mint New Yorktól eléggé messze van.



A színésznő és Romain Douriac francia művészeti tanácsadó 2012-ben találkoztak, egy évre rá eljegyezték egymást, aztán megszületett kislányuk, Rose, és erre összeházasodtak.