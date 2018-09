Visszakozik az amerikai filmakadémia, nem adják át a népszerű filmeknek járó Oscar-díjat

Visszakozott csütörtökön az amerikai filmakadémia, és bejelentette, hogy terveivel ellentétben 2019-ben nem osztja ki az Oscar-díjat a "népszerű" filmek kategóriájában, amelynek létrehozásáról nemrég döntött.



A testület szerint "a már bemutatott produkciók számára nehézséget jelent, ha az év kilencedik hónapjában vezetnek be egy új díjat". A kategória további tanulmányozására van szükség, ezért a 91. Oscar-gálán nem osztják ki az elismerést a "népszerű" produkciók között.



Az amerikai filmakadémia 24 kategóriában ítéli oda a legrangosabb hollywoodi elismerésként számon tartott Oscar-díjat. A 25. kategória bevezetése heves bírálatokat váltott ki filmértő körökben. Értetlenkedés fogadta például, hogy milyen követelmények vonatkoznának az ebben a kategóriában szereplő alkotásokra, valamint azt is, hogy milyen hatással lenne olyan produkciókra, amelyek anyagilag és a kritikusoknál is sikeresek.



Jövőre február 24-én adják át az Oscar-díjakat. A ceremónia a korábbiakhoz képest egy órával rövidebb, háromórás lesz, hat-nyolc kategóriában a televíziós közvetítés reklámszüneteiben adják át a díjakat.