Visszafordult a K2-ről a csúcsnak egyedül nekivágó orosz-lengyel hegymászó

A 44 éves Urubko eredetileg úgy tervezte, hogy csapatával vág neki a mászásnak, ami még senkinek sem sikerült télen.



Nézeteltérések miatt azonban vasárnap egyedül indult felfelé a 8611 méteres magaslatra, amelyet a világ egyik legveszélyesebb hegyének tartanak.



Denis Urubko visszatért az alaptáborba - közölte hétfőn a hegymászó útját szervező pakisztáni iroda illetékese, Asgar Ali Porik.



A K2-t, szemben a többi 8 ezer méter fölötti csúccsal, még senkinek sem sikerült télen meghódítani.



A pakisztáni Nazir Szabir, aki mind az Everestet, mind a K2-t megmászta, úgy véli, Urubko ma a legjelentősebb Himalája-mászó. "A hegymászás öt ma is aktív legendája közé sorolhatjuk. Az emberi teljesítőképesség határait új magasságokba emelte" - mondta Szabir az AFP-nek.



Más Himalája-mászók azonban kritikával illették a vállalkozást. "Egyedül, télen nekivágni a K2-nek öngyilkos próbálkozás" - mondta a szintén pakisztáni Mirza Ali.



Urubko január végén részt vett egy nagyon kockázatos éjszakai hegyi mentésben a Nanga Parbaton, más néven a gyilkos hegyen. Elisabeth Revol francia hegymászót sikerült megmenteni, ám kötéltársán, Tomasz Mackiewicz lengyel hegymászón nem tudtak segíteni.



"Vasárnap Urubko megpróbálta rábeszélni a csapatot, hogy még februárban másszanak fel a csúcsra, mert márciusban nehezebb lesz a feljutás. Heves vitát folytatott az expedíció vezetőjével, majd egy szó nélkül elindult a csúcsra" - emlékezett vissza az egyik, neve elhallgatását kérő serpa, akinek szavait a lengyel csapat is megerősítette. Hozzátették, hogy Urubko rádiót se vitt magával.



Rehmat Ullah Baig pakisztáni hegymászó, aki 2014-ben jutott fel a K2-re, kudarca ítélt vállalkozásnak nevezte Urubko vakmerő kísérletét. "Nincsenek se rögzített kötelek, se ösvények. Denis nem tud egyedül felmászni, legalább két vagy három társra van szüksége" - magyarázta.



Míg a világ legmagasabb csúcsát, a 8848 méter magas Everestet több ezren mászták már meg, fiatalok és öregek, profik és amatőrök, a K2-t 300-nál kevesebben azóta, hogy 64 évvel ezelőtt először sikerült feljutni rá. Oldalain a lavinaveszély állandó, télen a hőmérséklet -50 Celsius-fokig is süllyed, óránként 200 kilométeres szelek tombolnak.



Urubko megmászta a világ mind a 14, yolcezer méter fölötti csúcsát.