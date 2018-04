Virtuózok: kilenc továbbjutó a Kicsik korcsoportjából

Kilenc versenyző jutott tovább a Kicsik korcsoportjából a közmédia klasszikus zenei tehetségkutatójában, a Virtuózok negyedik szériájában.A Duna Televízióban és az M5 kulturális csatornán péntek este sugárzott válogató adásban tizennyolc tehetség, köztük visszatérő versenyzők is , akik különféle hangszerekkel álltak a zsűri elé a megújult stúdióban.A Kicsik, a Tinik előző heti válogató adásához hasonlóan, a műsor végén tudták meg, hogy ki kapja meg valamelyik zsűritag hegedűjét és ki az a négy tehetség, akik továbbjutásáról a zsűritagok közösen döntöttek.Hegedűvel jutott tovább a Kicsik korcsoportjából Szabó Vencel (trombita), Kováts-Szőcs Benedek (zongora) és három visszatérő versenyző: Gertler Teo (hegedű), Abouzahra Mariam (hegedű) és Balázs-Piri Soma (zongora).A zsűri közös döntésével rajtuk kívül Zétényi Áron (gitár), Szilassi Bálint (zongora), Vanyó Karsa (trombita) és Szalovszky Viktória (furulya) jutott tovább.A zsűri tagja idén is Miklósa Erika Kossuth- és Liszt-díjas operaénekes; Batta András Erkel Ferenc-díjas és Széchenyi-díjas zenetörténész, egyetemi tanár; Kesselyák Gergely, Liszt Ferenc-díjas karmester, Érdemes Művész, a Magyar Állami Operaház tagja; Balázs János Liszt- és Junior Prima-díjas zongoraművész, Érdemes Művész és Várdai István Liszt-díjas csellóművész.A műsorban a virtuóz produkciók mellett számos megindító pillanatot is láthattak a nézők: Szabó Vencel előadása annyira meghatotta Miklósa Erikát, hogy a végén felment a színpadra és átölelte a kisfiút, akinek az egész zsűri állva tapsolt. A műsor végén ismét a 9 továbbjutóval közösen köszönt el a két műsorvezető: Morvai Noémi és Bősze Ádám.Az érdeklődők aoldalon és a MédiaKlikk Plusz applikációt letöltve visszanézhetik a műsort és a továbbjutott versenyzőkről bővebb információkat kaphatnak.Jövő héten a Nagyok korcsoportjának válogatóját láthatják a Duna Televízió és az M5 nézői.