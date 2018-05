Virtuózok: Hárman jutottak a döntőbe a Kicsik közül

Három versenyző: Abouzahra Mariam (hegedű), Balász-Piri Soma (zongora) és Gertler Teo (hegedű) jutott a döntőbe a Kicsik korcsoportjából a Virtuózok című klasszikus zenei tehetségkutató pénteki adásában.



A Duna Televízióban és az M5 kulturális csatornán sugárzott elődöntőben kilenc tehetség állt újra a zsűri elé. Hegedűvel jutott tovább a Kicsik korcsoportjának válogatójából Szabó Vencel (trombita), Kováts-Szőcs Benedek (zongora) és három visszatérő versenyző: Gertler Teo (hegedű), Abouzahra Mariam (hegedű) és Balász-Piri Soma (zongora).



A zsűri közös döntésével rajtuk kívül Zétényi Áron (gitár), Szilassi Bálint (zongora), Vanyó Karsa (trombita) és Szalovszky Viktória (furulya) jutott tovább. A kilenc elődöntős ezúttal nem egyedül, hanem az idén 55. születésnapját ünneplő Liszt Ferenc Kamarazenekar kíséretével adott elő egy-egy művet.



A zenekart Kovács László Liszt-díjas karmester, Kiváló Művész vezényelte. A produkciókat a zeneművekhez alkotott, azok átélését még hatásosabbá tevő háttérvetítésekkel tették még látványosabbá a Virtuózok megújult stúdiójában.



A versenyszámok elhangzása után egy különleges produkciót is láthattak a nézők: a Kaláka együttes a kilenc ifjú tehetséggel adott elő egy műsorszámot. Az együttes az egyik őszi koncertjére meghívta Szalovszky Viktóriát, hogy a furulyán játszó lánnyal együtt zenéljenek.



A műsorban Abouzahra Mariam hegedűjátékáról Miklósa Erika elmondta, a kislány úgy játszotta a darabot, ahogyan ő elénekelni sem tudná. Mint ahogy az adásban elhangzott, Gertler Teo még mindig azon gondolkodik, hogy szívsebész vagy hegedűművész legyen-e. Balázs János az ifjú tehetség számára egyértelműen a zeneművészeti pályát javasolta.



A zsűri tagja idén is Miklósa Erika Kossuth- és Liszt-díjas operaénekes; Batta András Erkel Ferenc-díjas és Széchenyi-díjas zenetörténész, egyetemi tanár; Kesselyák Gergely Liszt Ferenc-díjas karmester, Érdemes Művész, a Magyar Állami Operaház tagja; Balázs János Liszt- és Junior Prima-díjas zongoraművész, Érdemes Művész és Várdai István Liszt-díjas csellóművész.



A zsűri döntésével végül Abouzahra Mariam (hegedű), Balász-Piri Soma (zongora) és Gertler Teo (hegedű) jutott a Kicsik korcsoportjából a Virtuózok döntőjébe, ahol már szimfonikus zenei kíséret mellett mutathatják be tehetségüket. A korcsoportos elődöntőbe jutott kilenc versenyző közül a közönség a MédiaKlikk Plusz applikáción keresztül a műsor után szavazhat kedvencére kedd éjfélig.



Jövő pénteken a Nagyok elődöntőjét követhetik majd a Duna Televízió és az M5 csatorna nézői.



A Virtuózok negyedik évadának műsorvezetője Morvai Noémi és Bősze Ádám.