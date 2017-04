Virtuózok: a kicsik közül is kilencen jutottak az elődöntőbe

Kilencen jutottak tovább a kicsik, a 7-15 évesek korcsoportjából a Virtuózok című komolyzenei tehetségkutató idei szériájának pénteki adásából, amelyben csaknem 30 ifjú tehetség mutatkozott be.



A Miklósa Erika Kossuth- és Liszt-díjas operaénekesnő; Batta András Széchenyi-díjas zenetörténész; Kesselyák Gergely, az Operaház első karmestere, Liszt-díjas művész; Várdai István Liszt-díjas csellóművésszel és Balázs János Liszt- és Prima díjas zongoraművész alkotta zsűri minden tagja idén is egy-egy hegedű alakú szobrocskával közvetlenül továbbjuttathat egy versenyzőt, akit az elődöntőben is szeretne látni.



Szoborral jutott tovább két hegedűművész: Abouzahra Amira, aki így már két kis hegedű boldog tulajdonosa és Teo Gertler, a pozsonyi kisfiú, akit Miklósa Erika szerint az angyalok küldtek közénk. Ugyancsak szoborral került az elődöntőbe a trombitás Ligabue Sergio, róla kiderült, csak pizzával lehet eltéríteni a gyakorlástól, a szaxofonos Babai Aletta Borbála, aki azonban ennek ellenére sem cserélné le a hangszerét hegedűre és a csellista Simic Aleksander.



"Megvédted a cselló becsületét!" - dicsérte a fiú produkcióját a felvételről sugárzott műsorban Várdai István, majd a zsűritag hirtelen felállt székéből és a díszletből bevitte ritkaságnak számító Stradivari csellóját a stúdióba. A megilletődött Simic Aleksander a több száz éves hangszeren is előadta versenyművét.



A zsűritagok közös döntésével jutott tovább a debreceni Tóth Blanka (fuvola), aki Holozsai Eszter, a tavalyi korcsoportgyőztes unszolására jelentkezett a műsorba; Magyary Timót (szaxofon), ő nemcsak klasszikus, hanem dzsesszzenét is nagyon szívesen szólaltat meg a hangszerén; Remenyik Balázs (zongora), a komlói fiúnak a zongorázás az élete és Ioni Eduárd Gyula (zongora), aki Csíkszeredáról érkezett, hogy a tavalyi után ismét megmutassa tehetségét, most sikerrel.



Az idei széria műsorvezetői, Bősze Ádám és új társa, Koltay Anna. A három korcsoport - kicsik, tinik és nagyok - válogatóit és elődöntőit felvételről láthatják a tévénézők.



A Virtuózok minden korcsoportjában előbb válogatóműsort rendeznek, amelyekből korcsoportonként kilenc-kilenc versenyző jut az elődöntőkbe. A tinik, kicsik, majd a nagyok elődöntőiből három-három versenyző jut a május 26-i élő döntőbe, ahol a korcsoportok győzteseit hirdetik ki és a nézők megszavazzák ki legyen a Virtuózok közönségdíjasa, a június 2-i fináléban pedig az abszolút nyertes születik meg.



Az MTVA sikeres komolyzenei műsorának célja, hogy minél szélesebb körben ismertesse és szerettesse meg a klasszikus zenét és fiatal komolyzenei tehetségeket fedezzen fel.