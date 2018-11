Virtuális valóság segítségével szemlélődhet Monet világában

Virtuális valóság segítségével a látogató szerdától beléphet Claude Monet Givernyben lévő tavába, elmerülhet az impresszionista festő Vízililiomok című vásznaiban a párizsi Orangerie Múzeumban.Ez a múzeum őrzi 1927 óta Vízililiomok című óriási képeket, amelyeket Claude Monet az 1918. november 11-i fegyverletétel másnapján ajándékozott Franciaországnak, így akart "részt venni a győzelemben".Az első világháború befejezésének 100. évfordulója alkalmából a múzeum kiállítást szentel Monet (1840-1926) és George Clemenceau francia kormányfő (1841-1929), az adományozás közreműködője barátságának. Clemenceau biztatta a festőt, hogy látási problémái ellenére fejezze be a Vízililiomokat.A múzeum a kiállítás mellett egy virtuális valóság készüléket állított fel, amelyet a közönség négy hónapon át tesztelhet egy különleges sisak segítségével, amellyel nyolc percen át szemlélődhet az impresszionista mester világában.A Claude Monet, a Vízililiomok megszállottja című kezdeményezés lehetővé teszi "a közönségnek a térben és időben történő utazását" - magyarázta a rendező, Nicolas Thépot.A látvány azzal kezdődik, hogy víz tör be az óriási vásznakat őrző két terem egyikébe. Hirtelen a néző a givernyi kert tavában találja magát, mintha combközépig a vízben állna. Körülötte vízililiomok, fűzfaágak, változó égbolt. Az évszakok, a nappalok és éjszakák váltják egymást.A táj eltűnik, és az utazó a vásznak előtt, a színfoltok közepette találja magát. Mozgathatja a fejét, lehajolhat, mozoghat, hogy jobban megcsodálhassa az egyes részleteket.Innen Monet műtermébe vezet az út, aki szürke hályogtól szenvedett, és fel akart hagyni a festéssel. Clemenceau tanácsára 1923-ban megműttette magát, és újra a kezébe vehette az ecsetet.A Víziliomok sorozatban mintegy 250 kép készült majd harminc év alatt a festő normandiai kertjében.A virtuális valóság kiállítás újdonság az Orangerie múzeum történetében, a tárlat a Lucid Realities cég, az Arte France tévécsatorna és Orsay múzeum közreműködésével jött létre."A virtuális valóság technika rohamosan fejlődik. A múzeumok mind a tudatában vannak, hogy ezen gondolkodni kell és erre fel kell készülni" - hangsúlyozta Cécile Debray, az Orangerie múzeum igazgatója. Chloé Jarry, a Lucid Realities producere szerint azonban a virtuális valóság "soha nem pótolja az eredeti művet".A virtuális valósággal kapcsolatos kezdeményezések egyre gyakoribbak. Állandó virtuális valóság terme van a párizsi Természettudományi Múzeumnak. A londoni Tate Modern galéria minapi Modigliani retrospektív kiállításán virtuális valóság sisakkal mutatta be részletesen a művész 1919-es párizsi műtermét. A párizsi Arab Világ Intézete óriási képernyők, illetve sisakok segítségével biztosít látogatói számára virtuális látogatást Palmüra és Moszul között.