Virágzás Napjai: Lovasi András az Őrségben

2018. május 20. 21:00

Malom Látogatóközpont, Őriszentpéter

- Lovasi András: Gyurival (Heidl György zeneszerző, filozófus) már nagyon régóta ismerjük egymást, még a Kispál előtti időkben zenéltünk is együtt, aztán 2005 táján újra elkezdtünk együtt dolgozni, de az egyéb dolgaink mellé évi 1-2 közös koncert fért csak bele. Az utolsó egy évben, a Véletlen trió megalakulása óta kicsit intenzívebben találkozunk. Andort pedig a Kiscsillag zenekar akusztikus koncertjére kértük fel először közreműködőnek, de most a Lovasi-produkcióban is benne volt/van, adta magát a személye, mikor ütőst kerestünk.- LA: A hangszerelések, a megszólalás, Gyuri jellegzetes gitárjátéka - ez az, ami egységessé rendezi a több helyről érkező dalokat.- LA: Nemcsak a Kispállal, hanem a Kiscsillaggal, a Sator Quartettel és az akkor még rockosabb Véletlen felállással is koncerteztünk már itt. Gyakran tovább is maradunk kirándulni, biciklizni, de tavaly ősszel a családdal is útba ejtettük egy nagyobb túra során az Őrséget, és ez volt az ősz legszebb kirándulása, még el is tévedtünk.. Amúgy én gombát szedtem, a feleségem meg szemetet, mert sajnos az is elég sok volt.- LA: Igen, amit csinálunk, inkább intimebb terekben, kisebb színpadokon működik a legjobban, ott ahol a hangszeres játék minden apró árnyalata, lélegzetvételnyi finomságok sem vesznek el a nagy távolság miatt.