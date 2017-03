Viola Davist a Harvardon is kitüntették

Az év művésze díjjal jutalmazták a Fences című filmben nyújtott játékáért Oscar-díjjal elismert Viola Davist a hétvégén a Harvard Egyetemen.



A színésznő az egyetem kulturális fesztiválján vett részt szombaton. Rövid beszédet tartott a megjelenteknek, majd a közönség soraiban foglalt helyet, hogy megtekintse a diákok zenei előadásait.



Davis az idei díjszezonban a Golden Globe- és a Bafta-díjat is átvehette az ötvenes években játszódó, egy afroamerikai család történetét feldolgozó Fences című filmért, amelyet Denzel Washington rendezett August Wilson színművéből. A színésznő 2010-ben a darab Broadway-felújításában is szerepelt, akkor Tony-díjat kapott alakításáért.



A Harvard Alapítványa által adományozott elismerést korábban Quincy Jones, Andy García, Matt Damon, Salma Hayek és Shakira is elnyerte.