Vince Aliz Liza újra az X-Faktorban!

Vince Aliz Liza Tóth Gabi mentoráltja volt az X-Faktor 2016-os évadában. A lány különleges hangjával és egyéniségével kivívta mentora és a nézők elismerését is. Liza miután kiesett a tehetségkutatóból, tovább folytatta énekesi karrierjét, ám nemrég kiderült, hogy egy újabb kihívás is vár rá. Az énekesnő az X-Faktor 2017-es szériájában a casting stáb munkáját segíti.- Mielőtt jelentkeztem az X-Faktorba sosem gondoltam, hogy egy tehetségkutatóban színpadra lépjek. Egyáltalán nem bántam meg, hogy végül kihasználtam ezt a hatalmas lehetőséget. Az idei szériába jelentkező énekeseknek azt a szemléletet szeretném átadni, hogy ne féljenek egy számukra ismeretlen szituációtól és tegyék próbára önmagukat és a tehetségüket. Nagyon élvezem, hogy jelenleg a stáb munkáját segíthetem, hiszen mindig érdeklődéssel figyeltem, hogyan zajlik a háttérmunka és hogyan állnak össze hétről-hétre az élő showra a produkciók. A casting stábbal már a legelejétől figyelemmel kísérhetem a tehetségek útját a döntőig és ez nagyon izgalmas feladatnak ígérkezik - mondta Liza.Az X-Faktor 2017-es szériájába ezen a linken keresztül várja Liza is a jelentkezéseket!Liza a Fókuszban beszélt az előtte álló kihívásról. Az interjúért kattintson ide! >> Liza a Facebookon és az Instagramon is elérhető.Az X-Faktor hivatalos Facebook oldala Az X-Faktor hivatalos Instagram oldala