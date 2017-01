Vince Aliz Liza az RTL Klubnál kapott állást

Kiderült, hogy a különc lánynak új szerelme van, és ez pedig a tévézés - írja a 24.hu Amióta vége van az X-nek azóta egyszer hazamentem, aztán felköltöztem Pestre. Kaptam egy munkalehetőséget, és azzal éltem. Valószínűleg februárban kezdek dolgozni. Az idei évi X-Faktorban fogok valószínűleg castingolni és… nem is valószínűleg, mert már eléggé biztos, hogy így lesz. Szerintem tök izgalmas, mert én is így kerültem be az X-be és meg sem fordult a fejemben, hogy eljöjjek. Hogyha valaki nem mondja, akkor még mindig Pécsett lennék, és még mindig ugyanott tartanék a karrieremben, ahol az X előtt, tehát sehol"– mondta el a fiatal énekesnő, aki csupán nemrég érettségizett, és soha nem élt még külön a családjától. Szüleit és az iskolát maga mögött hagyva felköltözött a fővárosba, viszont magántanulóként azért folytatja megkezdett tanulmányait.Remélem, hogy nem feltétlenül idegenvezető leszek, hanem maradhatok a zenei pályán, de akkor is ez egy B terv is. Fontosnak tartom, hogy legyen az érettségi mellett még egy végzettségem. Úgy érzem egy kicsit, hogy ilyen nagyon hirtelen kellett felnőni, ezzel néha szembesülök; az egy kicsit ilyen furcsa érzés tud lenni, de egyébként nagyon jó, hogy itt fönn lehetek."