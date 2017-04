Vin Diesel felfedte Mark Zuckerberg titkát

Eddig sem titkolta Vin Diesel, hogy a Facebook-alapító Mark Zuckerberg az egyik legjobb barátja, most azonban nyíltan beszélt kapcsolatukról.



Legutóbbi interjújában Diesel elárulta, Zuck akkora rajongója, hogy jobban tudja a filmjei legjobb benyögéseit, mint ő maga, amitől zavarba szokott jönni. Mi több, Zuckerberg beszélte rá arra, hogy elkészítse az xXx: Újra akcióban című filmjét.



Diesel eredetileg kiszállt az xXx-franchise-ból (a második résznek Ice Cube volt a főszereplője), de facebookos barátja ragaszkodott hozzá, hogy újra magára öltse Xander Cage karakterét.



- Két éve a Facebookon írogattunk egymásnak, én éppen a Halálos iramban 7 miatt voltam beindulva - mesélte Diesel a New York Timesnak adott interjújában. - Ő meg azt válaszolta, hogy tudod mit, itt az ideje, hogy Xander Cage visszatérjen. Hát, ha ő mondja, legyen, gondoltam.



Zuckerberg korábban odanyilatkozott, azért olyan jó haverok Diesellel, mert a szívük mélyén mindketten igazi kockák, ezért félszavakból is megértik egymást.



Vin Diesel hamarosan az év legnagyobb durranásában, a Halálos iramban 8-ban lesz látható, amelyben a megszokott csapat mellett az Oscar-díjas Charlize Theronnak és Helen Mirennek is fontos szerep jut.



A filmre több moziban elindult már a jegyelővétel.



(The Fate of The Furious – hazai bemutató: 2017. április 13.)