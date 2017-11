Villámgyors a Firefox új böngészője, letaszítanák a trónról a Chrome-ot

Nick Nguyen, a Firefox termék elnökhelyettese megosztotta a Mashable -lel legnagyobb félelmét: "A legnagyobb félelmem, hogy az emberek nem fogják kipróbálni", mondta az elnökhelyettes.A Firefox nagy terveket dédelget: Nguyen addig nem pihen, amíg a Quantum felül nem múlja a Google Chrome -ot, és a felhasználók elsődleges böngészőjévé nem válik, ugyanis jelenleg a Chrome mögött csak második a sorban.A böngésző egyébként valóban nagyon gyorsnak bizonyul a tesztek során: számos oldalt, és még magát a Google-keresőt is gyorsabban töltötte be, mint a Chrome. Természetesen a többi Google-oldalt és a YouTube-ot a Chrome töltötte be hamarabb.Nagy újítás, hogy az új Firefox 30 százalékkal kevesebb memóriát használ Windows-on, mint a Chrome, az Edge vagy a Safari, és egy hangyányival többet használ macOS rendszereken. Ez azt jelenti, hogy Windows-platformon a többi böngészőhöz képest 30 százalékkal több lapfület lehet megnyitni az Quantummal anélkül, hogy összeomlana a program vagy használhatatlanná lassítaná a böngészőt. A Quantum másik nagy húzása, hogy előbb minden esetben a weboldal tartalmát tölti be, és csak utána a logókat és a grafikákat.A sebesség és könnyen kezelhetőség régóta a Chrome védjegye, de most valódi versenytársat kap a Firefox Quantummal.