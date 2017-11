Világsztárokkal lép fel Szarka Tamás

Szarka Tamás, a Kossuth-díjas énekes is színpadra lép a világhírű Harlem Gospel Choir budapesti koncertjén december 11-én a Budapest Kongresszusi Központban.



2016 után ismét Magyarországra látogat a jazz és gospel New York-i kórusa, a Harlem Gospel Chior. Az előző évek hatalmas sikerei után idén decemberben is koncertet adnak hazánk fővárosában. Ezúttal Beyoncé csodálatos dalaival gazdagítják a karácsonyi ünnepet.



A Harlem Gospel Choir 2017. december 11-én lép fel a Budapest Kongresszusi Központban 19 óra 30 perces kezdéssel. Műsorukhoz csatlakozik Szarka Tamás, a tervek szerint ő énekli az utolsó két dalt.



- Nagy örömmel fogadtam a felkérést, és már nagyon várom a közös zenélést - mondta Szarka Tamás Kossuth-díjas énekes, költő, zeneszerző, zenész, aki testvérével alapította a Ghymes együttest.



Szarka Tamás hozzátette: többször lépett már fel afro-amerikai zenészekkel több országban, de mindig meglepődik, hogy mennyire muzikálisak és kedvesek.



A mára már legendássá vált, világhírű Harlem Gospel kórust Allen Bailey alapította 1986-ban, Martin Luther King születési évfordulójára rendezett ünnepségen, a híres New Work-i Cotton Clubban. A kórustagok a harlemi "fekete templomok" legkiválóbb énekesei és zenészei közül kerültek a társulatba. Különlegessége, hogy a kórus három generációt foglal magába. A zenekar egyház zenei missziójára jellemző, hogy fellépett már a Vatikánban, II. János Pál illetve XVI. Benedek pápák tiszteletére rendezett koncerteken. Nem meglepő, hogy kulturális missziójuk politikai üzenetet is hordoz, amely lényege egymás empatikus megértése és elfogadása a Hit, Remény, Béke és Szeretet jó híre által.



A koncert a Danubius Music menedzselésével és az Art Anzix Színház szervezésében valósul meg.