Világsztárok közreműködésével, Magyarországon forgatták a 2018-as VB hivatalos klipjét

Egy frissen alakult magyar filmes csapat, az Admiral Film készítette május végén Budapesten az oroszországi labdarúgó világbajnokság hivatalos klipjét, a a Live it Up!-ot.A produkcióra az utolsó pillanatban került sor, így nagyon kevés idő, összesen néhány nap jutott a 3 napos forgatás előkészítésére, ráadásul mindezt teljes diszkréció mellett kellett megvalósítani.A klip rendezője a korábban többek között Usher-nak, Lil Wayne-nek és Ludacris-nek is dolgozó Yasha Malekzad volt. Produkciós cége, az Artist Preserve kérte fel a frissen alakult Admiral Filmet a forgatás lebonyolítására. A cég három szakember, György Péter Bruno, Csernóczki András és Varga Máté összefogásaként alakult, akik korábban több nemzetközi produkcióban dolgoztak együtt, 2018-től pedig közös produkciós cégüket is megalapítottak.A produkcióban több, mint 100 táncost, zenészt és futballzsonglőrt láthatunk, hangulatfokozásként pedig driftelő sportautók és vágtató lovasok is szerepeltek.így mind hangzásban, mind pedig vizualitásában unikális film jött létre. A legnagyobb kihívást az idő rövidsége és a produkciós előkészületek komplexitása jelentette.A helyszíneknek, szereplőknek és magának a stábnak a kiválasztása is rekordgyorsasággal kellett, hogy meglegyen, így a film gyártása rendkívül intenzív tempóban zajlott: átlagosan minden nap 14 forgatási óra volt előjegyezve, nagyon rövid szünetekkel.A nyersanyagok felvétele közel egy egész hetet vett igénybe, ami további más országokban való forgatásokkal egészült ki. Ezután pedig következett majdnem 2 heti filmes utómunka, hogy a világbajnokság rajtjára elkészüljön a klip., hiszen Nicky Jam-nek és Esta Istrefinek is többszázmilliós nézettségű klipjei vannak, Will Smith neve pedig garancia a sikerre.Ennyi sztárral egyszerre dolgozni komoly kihívást jelentett, elsősorban a szervezés, a diszkréció és a megfelelő körülmények biztosítása szempontjából. A forgatás során azonban nagyon professzionális módon, barátságos és jó hangulatban dolgozott mindenki, türelemmel és tisztelettel egymás iránt, így a produkció végig nagyon gördülékenyen zajlott. Örömmel töltötte el a teljes csapatot, hogy Budapest és Magyarország egy újabb nemzetközi produkcióval került fel a világtérképre.Megbízó: SONY MUSIC / FIFAProdukciós cég: Artist PreserveMagyar produkciós cég: Admiral FilmExecutive Producer: Kasra PezeshkiLine Producer: Colin RandallLocal producer: György P. BrunoRendező: Yasha MalekzadOperatőr: Aaron RiedGyártásvezető: Krékits PéterFelvételvezető: Barna ZsófiaVágó: Emanuel AsamereZene: https://www.youtube.com/watch?v=kFMZUxX6K6o