Világszínvonalú stúdiót avatott a Petőfi Rádió

Új, világszínvonalú stúdióból szólnak februártól a Petőfi Rádió műsorai. A minden igényt kielégítő helyiség nem csak a műsorvezetők munkáját könnyíti meg, hanem új dimenziót nyit a hallgatók számára is, akik alkalmanként betekinthetnek a stúdióba a telepített kamerákon keresztül.



– Egy 21. századi, modern rádiónak olyan dinamikus környezetben kell működnie, ahonnan méltóképpen ki tudja szolgálni az általa elért közel kétmillió hallgatót. A nyugati rádiókat látva elmondható, hogy a Petőfi Rádió új stúdiója világszínvonalú, bárhol megállná a helyét – mondta el Vaszily Miklós, az MTVA vezérigazgatója.



Az új stúdiókban korszerű műsorlebonyolító rendszer segíti a műsorvezetők munkáját, a számos kamerának köszönhetően pedig akár videós formátumban is lehet gondolkodni.



– Kicsit több, mint fél éve csatlakoztam a közmédiához, és örömmel tölt el, hogy ilyen rövid idő alatt sikerült megmutatni azt, hogy belső kreativitással létre tudunk hozni egy olyan stúdiót, amely megfelel az itthoni és nemzetközi rádiós trendeknek is. Magyarország piacvezető rádiójának világszínvonalú stúdió jár – mondta el a projektről Tiszttartó Titusz, a Petőfi Rádió csatornaigazgatója.



Elsőként Harsányi Levente és Szabó Győző, a Talpra magyar műsorvezetői vehették birtokukba az új stúdiót.



– Olyan, mintha egy űrhajóból rádióznánk, futurisztikus az egész. Minden a kezünk alatt van, ami szükséges az adás alatt. Nagyszerű lesz itt kezdeni a reggeleket és Győzővel alig várjuk, hogy a hallgatóknak is megmutathassuk az „anyahajót" a webkamerán keresztül – mondta Levente az első adás után.