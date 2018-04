Világrekordot döntött az igazi Forrest Gump

A 39 éves liverpooli születésű Rob Pope ezzel egy világrekordot is felállított, hiszen eddig ő futotta le a 42195 méteres távot a legrövidebb idő alatt filmes karakter jelmezében, ráadásul mindezt alig több, mint két és fél óra alatt - írja a borsonline.hu Ez persze meg se kottyant neki, hiszen többször is lefutotta már Forrest távját. Széltébe-hosszába átfutotta már Amerikát, azaz több, mint 25 ezer kilométert, ami 590 maratonnak felel meg. Pope még küllemre is hasonlít az Oscar díjas alkotás főhősére, akit Tom Hanks személyesített meg.A férfi futni szeret, egyet azonban kimondottan utál.– Amint meglátnak, rögtön azt hallom: „Fuss Forest, fuss!" Örülnék, ha egyszer kihagynák – mondta a rekorder a letsrun.com-nak.– Amiben viszont biztos vagyok, a világ sokkal jobb hely lenne, ha az emberek nem utálnák egymást fajuk, származásuk, illetve anyagi helyzetük miatt.