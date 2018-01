Világhírű énekesek is felléptek Mága Zoltán újévi koncertjén

Világhírű énekesek, köztük Katharine McPhee amerikai előadó, Aida Garifullina tatár származású énekes, valamint a többszörös Grammy-díjas David Foster is részt vett Mága Zoltán hegedűművész 10. Budapesti Újévi Koncertjén a budapesti Arénában.



A jubileumi gálaesten megemlékeztek a Kodály, az Arany János és a Reformáció 500 éves emlékévéről is - olvasható az MTI-hez kedden elküldött tájékoztatóban, amely szerint az eseményen 13 ezer ember vett részt. A közönség soraiban közjogi méltóságok, miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők, egyházi méltóságok, a magyar rendvédelmi kar tábornokai, valamint közel 20 ország nagykövete ünnepelt - írták.



A közlemény szerint a jubileumi gálaesten fellépett a világ egyik legnagyobb zenei szaktekintélye, a többszörös Grammy-díjas David Foster, aki több Oscar-díjas film zeneszerzőjeként működött közre, és számos pop, rock, klasszikus zene, jazz, gospel és R&B stílusban is világsikerű számokat szerzett.



A fellépők és a vendégek között volt még Katharine McPhee énekes, Sheléa Frazier Grammy-díjas amerikai producer, zeneszerző, karmester, valamint a tatár származású orosz opera szoprán, Aida Garifullina, a 2013-as Operalia verseny győztese. Színpadra lépett Fernando Varela amerikai operaénekes és ifjabb Mága Zoltán hegedűművész.



Videoüzenetben köszöntötte Magyarországot és az újévi koncert közönségét Quincy Jones, Grammy-díjas amerikai producer, zeneszerző, karmester és trombitás.



A gálaműsorban közre működött a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar Cser Ádám vezényletével, a Készenléti Rendőrség Zenekara Szalóki Béla karnagy vezetésével, a Magyar Honvédség Vitéz Szurmay László Budapest Helyőrség Dandár Központi Zenekara, és a Katasztrófavédelem Központi Zenekara.



Mága Zoltán hegedűművész a 10. jubileumi koncert alkalmából egy díjat is alapított, amelyet ezentúl minden évben, az újévi koncerten nyújt át.



A Gáladíjat a magyar zenei kultúra népszerűsítéséért magyar, vagy nemzetközi előadó, vagy producer nyerheti el. Idén elsőként David Foster amerikai zenész és producer kapta az elismerést - írták a tájékoztatóban.