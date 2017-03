Veszélyes lehet az Eraser Challenge

Az elmúlt években népszerűvé váltak, a különféle kihívások, amik a közösségi oldalakon terjedtek el.Volt köztük olyan is, ami nálunk is nagy sikert aratott. A jó ügy érdekében, nem egy ismert művész zúdított egy vödör jeges vizet a nyakába, de a planking is eléggé elterjedt.Most egy újabb kihívás kezd elterjedni, ami viszont komoly sérüléseket is okozhat - írta meg a Ma.hu Az új játék ugyanis, ami egyre népszerűbb a külföldi diákok körében sok bajt okoz. Az úgynevezett "Eraser Challenge", azaz radírgumis kihívás keretében ugyanis a gyerekeknek folyamatosan radírozni kell a bőrüket miközben valamilyen feladatot csinálnak.Az amerikai Ma.hu (Today.com) jelentése szerint az őrület a közösségi oldalakon kezdődött, és már számos videót és képet töltöttek fel a fiatalok komoly sérülésekről - számolt be a lap.

A leggyakrabban az a feladat, hogy el kell mondani az ABC-t, mialatt folyamatosan, a lehető legerőteljesebben radírozni kell a bőrt valamelyik testrészen. Aki hibát vét, annak újra kell kezdenie az egészet, emiatt sokan komoly égési sérüléseket szenvednek a fizikai behatás eredményeként. Ráadásul ezek a hegek maradandóak is lehetnek - írják.